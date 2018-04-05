Молдова - лидер по росту объема грузоперевозок среди стран СНГ

Молдова занимает первое место в Содружестве независимых государств по росту объема грузоперевозок по данным первых двух месяцев этого года. По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, наша страна перевезла около двух миллионов тонн продукции.

Таким образом, рост составил более 40% по сравнению с тем же периодом 2017 года. На втором месте Армения, где рост превысил 35%, на третьем месте Беларусь - 16 с лишним процентов.



Замыкают рейтинг менее чем с двумя процентами роста Украина, Казахстан и Азербайджан.



В целом, объем грузоперевозок в странах СНГ за январь -февраль 2018 года вырос почти на 3% по сравнении с тем же периодом прошлого года.



