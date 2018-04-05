В Вашингтоне обнаружили нелегальные шпионские устройства

Американские власти впервые признали, что в Вашингтоне и его окрестностях работают шпионские устройства, которые могут несанкционированно прослушивать мобильные телефоны, а также перехватывать разговоры и сообщения.

Министерство национальной безопасности США (МНБ) выявило аномальную активность, которая свойственна нелегальным перехватчикам сигналов мобильной связи, которые называются stingrays (в дословном переводе с английского - скаты).

Ими, как правило, пользуются иностранные шпионы и преступники, но МНБ неизвестно, кто мог пользоваться ими в этот раз.

Как сообщает ВВС, в министерстве отметили, что подобные устройства представляют растущую угрозу.

Stingrays - название бренда аппаратуры, способной определять уникальный международный идентификатор абонента мобильной связи (IMSI).

По размеру устройство - не больше портфеля. Оно посылает сигнал, маскируясь под вышку мобильной связи, и тем самым обманывает мобильный телефон, который в результате раскрывает свое местоположение и идентификационную информацию.

Устройство следит не только за телефоном человека, но также собирает информацию обо всех телефонах, находящихся в радиусе действия перехватчика.

Судя по всему, это первый случай, когда американское правительство признало факт использования шпионской аппаратуры в Вашингтоне.