Трамп передумал немедленно выводить войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп не будет выводить американских военных из Сирии немедленно, несмотря на данное на прошлой неделе обещание, что США очень скоро оттуда уйдут.

Как сообщается, переменить решение Трампа уговорили советники, аргументировав это тем, что экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России), если ее не сдерживать, может перегруппировать свои силы и активизироваться.

В среду в Белом доме заявили, что военное присутствие США в Сирии скоро закончится, но конкретных сроков вывода войск не назвали. Как говорилось в заявлении, группировка ИГ почти полностью уничтожена, и США проконсультируется с союзниками по поводу дальнейших действий, пишет ВВС.

Как заявил в среду в беседе с американским телеканалом Эн-би-си оставшийся анонимным сотрудник Белого дома, на заседании во вторник Трамп все же согласился оставить войска в Сирии на неопределенный срок. Президент был, мягко говоря, не очень этому рад.

Силы США в Сирии насчитывают около двух тысяч военных. В борьбе с ИГ они содействуют альянсу курдских отрядов народного ополчения и сил арабской оппозиции, известному как Демократические силы Сирии.

За последние три года при поддержке ВВС США Демократические силы Сирии отбили у ИГ несколько десятков тысяч квадратных километров территории.