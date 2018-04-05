"Будь нашим гостем": столичный аэропорт готовит сюрпризы для путешественников

Международный аэропорт Кишинева в период пасхальных праздников приготовил сюрпризы для всех путешественников. Им будут вручать брошюры с картой Молдовы, афишей культурных мероприятий, а также со скидочными купонами на посещение виноделен и покупку товаров местного производства.

Акцию в рамках кампании "Будь нашим гостем" проводят с целью продвижения туризма в Молдове.



"Благодаря брендам наших дизайнеров, нашим винам и другим смежным отраслям мы можем улучшить наш имидж и привлечь как можно больше туристов", - рассказала замглавы Проекта по конкурентоспособности в РМ Диана Лазэр.



"Все, что ассоциируется с Молдовой, важно сохранять и продвигать за пределами страны. У диаспоры в этом смысле огромный потенциал", - сообщила глава Бюро по связям с диаспорой Ольга Копту.



Акция продлится до 18 апреля. Ее проводит Бюро по связям с диаспорой при поддержке Проекта конкурентоспособности Молдовы, финансируемого USAID и правительством Швеции.