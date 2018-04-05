В центре Млечного Пути найдены десятки неизвестных черных дыр

В центре Млечного Пути, то есть нашей галактики, обнаружены десятки черных дыр, сообщают американские ученые.

Это открытие подтверждает появившуюся десятилетия назад теорию, согласно которой сверхмассивные черные дыры, которые образуют ядра большинства галактик, окружены многими менее крупными черными дырами.

Однако до сих пор все наблюдения центра Млечного Пути, где находится ближайшая к Земле сверхмассивная черная дыра, не находили подтверждения этой теории.

Результаты последнего исследования публикуются в журнале Nature.

Чарльз Хейли из Колумбийского университета в Нью-Йорке и его коллеги изучили архивы данных космической рентгеновской лаборатории НАСА "Чандра" и пришли к выводу, что в центре нашей галактики находится множество черных дыр.

По их словам, они обнаружили не менее 12 маломассивных бинарных систем, в которых звезда вращается вокруг невидимого объекта - черной дыры.

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути, известная как Стрелец А* (Sgr A*), окружена горячим радиоизлучающим газовым облаком, что представляет собой идеальные условия для возникновения массивных звезд.

Как сообщает ВВС, эти звезды зарождаются и умирают в таком облаке, они могут превращаться в черные дыры.

Кроме того, черные дыры за пределами этого газового облака, насколько известно, в процессе потери своей энергии могут оказаться под влиянием Sgr A* и испытывать его гравитационное влияние.

Некоторые из них затем создают бинарные системы с ближайшей звездой.

Когда они подходят к Sgr A* на слишком близкое расстояние, приливные силы, вырабатываемые притяжением черной дыры, разрывают их на части, порождая мощные вспышки света.