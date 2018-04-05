Остров Боракай временно закрывают для туристов

Филиппинские власти решили на полгода закрыть для туристов остров Боракай. Из-за большой популярности среди любителей экзотического отдыха этому живописному месту площадью всего 10 кв. км был нанесен серьезный ущерб.

Пресс-секретарь президента страны сообщил, что остров закроют 26 апреля. Ранее президент Родриго Дутерте заявил, что Боракай "превращается в сточную канаву", и пригрозил его закрыть.

олько в прошлом году тропический остров, известный своими пляжами с белым песком, посетили 2 млн человек.

Решение филиппинских властей вызвало серьезное беспокойство у тысяч людей, работающих на Боракае в индустрии туризма.

На острове зарегистрировано более 500 компаний, зарабатывающих на туристах. В прошлом году их совокупный доход составил более 1 млрд долларов. Правительство пообещало выделить финансовую помощь фирмам, которые пострадают от введенного запрета, пишет ВВС.

Пока неясно, как именно на остров собираются не пускать туристов. Ранее филиппинское министерство промышленности и торговли предложило закрывать остров частями, поэтапно, потому что его полное закрытие будет иметь губительные последствия для бизнеса и доходов местных жителей.

Власти приняли решение, руководствуясь заботой о состоянии окружающей среды. По их словам, местные фирмы сливают сточные канализационные воды прямо в море.

В феврале Дутерте резко раскритиковал гостиницы, рестораны и другие элементы туристической инфраструктуры Боракая, обвинив их в сбросе в прибрежные воды канализации.

"Я с вас спрошу по всей строгости закона за халатность, из-за которой Боракай превратился в рыболовный пруд и сточную канаву, - сказал Дутерте. - Либо вы все вычистите, либо я его навсегда закрою. Наступит время, когда иностранцы туда ездить больше не будут".

В конце марта была закрыта для посещений бухта Майя-Бэй в Таиланде, которую ежедневно посещают около 4 тысяч туристов. Популярна она стала благодаря фильму "Пляж" с Леонардо Ди Каприо.

Власти страны заявили, что в результате огромного наплыва посетителей серьезно пострадали флора и фауна бухты, и приняли решение закрыть ее на четыре месяца.