Молдавские власти упрощают процедуру получения визы для въезда в страну

Процедура получения визы для иностранных граждан будет упрощена. Правительство одобрило соответствующее решение, чтобы повысить инвестиционную привлекательность нашей страны и способствовать улучшению бизнес-среды.

В частности был пересмотрен список государств, для граждан которых необходимы приглашения, чтобы оформить визу для въезда в Молдову. Их число было сокращено до 38, по сравнению с 85 странами из предыдущего списка.

В соответствии с документом, сейчас туристы и инвесторы, желающие посетить Молдову, сэкономят время и деньги при оформлении визы для нашей страны.

«Если мы желаем продвигать инвестиционную и туристическую привлекательность Молдовы, мы должны открыть нашу страну для желающих посетить нас», - заявил премьер-министр Павел Филип, отметив, что это решение является первым этапом, а процесс дебюрократизации – продолжится. Соответствующее решение способствует в то же время совершенствованию механизма управления миграционными потоками на территории Республики Молдова.