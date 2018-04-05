Швейцария разработала новую Стратегию сотрудничества с Молдовой

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству разработало новую Стратегию сотрудничества Швейцарии с Молдовой на 2018-2021 гг., в рамках которой окажет нашей стране техническую помощь в размере 50.9 миллионов швейцарских франков. Об этом на встрече с министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновски объявила директор молдавского отделения SDC Симона Гигер.

На встрече Симона Гигер проинформировала главу молдавской дипломатии о том, что Стратегия будет представлена в ходе визита в Кишиневе правительственной делегации Швейцарии во главе с заместителем статс-секретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Кристиной Марти Ланг, который состоится 16-18 апреля текущего года, передает Молдпрес.

Министр Тудор Ульяновски оценил усилия швейцарских властей по разработке новой Стратегии, которая представляет собой продолжение аналогично документа, реализованного в 2014-2017 гг., в рамках которого Республика Молдова получила помощь в размере более 55 миллионов швейцарских франков, и были внедрены проекты в сфере здравоохранения, водоснабжения, миграции, развития и др.

В ходе встречи стороны приветствовали положительную динамику развития двусторонних отношений и договорились об их дальнейшей активизации путем реализации ряда совместных мероприятий на различных уровнях, в связи с чем были отмечены и взаимные инициативы по созданию партнерств на уровне населенных пунктов двух стран, примером которых может служить визит в Республику Молдова делегации Муниципального совета города Коллонж-Бельрив кантона Женева, который состоится в мае этого года.

Бюро по сотрудничеству Швейцарии и Республики Молдова было открыто в 2000 году, получив статус дипломатической миссии, оно представляет Посольство Швейцарской Конфедерации с резиденцией в Киеве, Украина.