Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству разработало новую Стратегию сотрудничества Швейцарии с Молдовой на 2018-2021 гг., в рамках которой окажет нашей стране техническую помощь в размере 50.9 миллионов швейцарских франков. Об этом на встрече с министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновски объявила директор молдавского отделения SDC Симона Гигер.
На встрече Симона Гигер проинформировала главу молдавской дипломатии о том, что Стратегия будет представлена в ходе визита в Кишиневе правительственной делегации Швейцарии во главе с заместителем статс-секретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Кристиной Марти Ланг, который состоится 16-18 апреля текущего года, передает Молдпрес.
Министр Тудор Ульяновски оценил усилия швейцарских властей по разработке новой Стратегии, которая представляет собой продолжение аналогично документа, реализованного в 2014-2017 гг., в рамках которого Республика Молдова получила помощь в размере более 55 миллионов швейцарских франков, и были внедрены проекты в сфере здравоохранения, водоснабжения, миграции, развития и др.
В ходе встречи стороны приветствовали положительную динамику развития двусторонних отношений и договорились об их дальнейшей активизации путем реализации ряда совместных мероприятий на различных уровнях, в связи с чем были отмечены и взаимные инициативы по созданию партнерств на уровне населенных пунктов двух стран, примером которых может служить визит в Республику Молдова делегации Муниципального совета города Коллонж-Бельрив кантона Женева, который состоится в мае этого года.
Бюро по сотрудничеству Швейцарии и Республики Молдова было открыто в 2000 году, получив статус дипломатической миссии, оно представляет Посольство Швейцарской Конфедерации с резиденцией в Киеве, Украина.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
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День придаст решимости Вашим действиям. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md