YouTube усилит меры безопасности в офисах после стрельбы в штаб-квартире

Видеохостинговая компания YouTube после стрельбы в штаб-квартире организации в Сан-Бруно (Калифорния), при которой пострадали три человека, заявила о намерении усилить меры безопасности в офисах по всему миру.

"Мы также подробно разбираем этот инцидент, мы будем усиливать меры безопасности во всех наших офисах во всем мире, чтобы сделать их более безопасными не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", — сообщается в заявлении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте компании Google, которой принадлежит видеохостинг.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно произошла во вторник. Сообщалось, что полиция установила личность подозреваемой: стрелявшей оказалась 39-летняя жительница Калифорнии Насим Агдам, она погибла. В результате инцидента ранения получили три человека: две женщины 32 и 27 лет и 36-летний мужчина, который был госпитализирован в критическом состоянии. В среду стало известно, что двое пострадавших уже выписаны их больницы, передает РИА Новости.