Эскорт из полицейских и пожарных встретит в столичном аэропорту благодатный огонь

Благодатный огонь, который доставят в Кишинев из Иерусалима в ночь на пасхальное воскресенье, в аэропорту встретит эскорт из 10 полицейских-мотоциклистов и две пожарных спецмашины, - сообщил в четверг на брифинге начальник генерального инспектората полиции МВД РМ Александру Пынзарь.

Как передает Инфотаг, так огонь будет доставлен в центр города к Кафедральному собору, где пройдет пасхально богослужение.



"В окрестностях собора и на прилегающих к нему улицах впервые будет нести службу полицейский взвод на мотоциклах. Им помогут также патрульные экипажи. В самом парке собора будет находиться до 100 карабинеров и сотрудников полиции, в задачу которых входит обеспечение общественного порядка", - сказал Пынзарь.



Он призвал граждан к терпимости и вежливости в общении друг с другом. Пынзарь рекомендовал автомобилистам, прибывшим на службу в храм, не парковать транспортные средств в непосредственной близости от парка Кафедрального собора.



По его словам, в дни Пасхи на всех трассах республики удвоится количество патрульных автомобилей.



"К службе по охране общественного порядка будут привлечены 2400 стражей порядка. Они будут находиться во время богослужений у 1300 церквей и в местах общественного гуляний. Вдвое возрастет число групп быстрого реагирования. Граждан, которые оказались в кризисной ситуации, просим обращать к полицейским за помощью, а также звонить по телефону 112", - сказал Пынзарь.



По его данным, 200 пожарных машин и 600 спасателей будут дежурить в пасхальные праздники по всей территории страны.