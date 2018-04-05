Внимание водителям: в апреле начинается ремонт дорог, ведущих к пригородам

Внимание водителям. С 4 по 21 апреля, начинается ремонт дорог, ведущих к пригородам. Всего будет отремонтированно более 15 тысяч кв метров полотна.

Так до Пасхи, дорожники залатают дыры на улицах коммун: Трушены, Гратиешты, Гидигич, Крикова, Ставчены и Чореску. После праздников, с 10 по 13 апреля, коммунальщики займутся дорогами в селах: Крузешты, Колоница и Бык и коммунах: Будешты и Бубуечь.

Дорогу к Флоренам, и улицы Добружи, Реваки, Фрумушики, а также коммуны Бэчой отремонтирют до 19 апреля. А до 21 апреля будут залатаны все пригородные дороги, включая Балканское шоссе, автомобильный рынок Прункул, улицы в Ватре, Дурлештах и Думбраве.