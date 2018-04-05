Археологи нашли старинные надгробия в центре Москвы

Археологи обнаружили белокаменные надгробия XVI–XVII веков в Малом Златоустинском переулке в Москве, где до начала XX века располагался Златоустовский монастырь, сообщает сайт мэра города.

Артефакты нашли в траншее при перекладке коммуникаций на глубине 1,3 метра. Помимо надгробий, среди находок — фрагменты сосуда из белой глины XVIII века и чернолощеного чайника XVII века.

Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов не исключает, что из найденного создадут экспозицию под открытым небом.

В справке, приведенной на сайте, указано, что Златоустовский монастырь впервые упоминается в 1412 году: "Преставися архидиакон <…> Иоаким, и положен в монастыре Ивана Златоустаго вне града Москвы".

В 1479 году на его территории по указу Ивана III построили каменную соборную церковь. К 1679 году на ее месте появились уже три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа. В 1812 году монастырь был разграблен Наполеоном. После революции его закрыли, а здания переустроили под коммунальные квартиры. К 1933 году все церковные постройки снесли, а на их месте возвели жилые дома.

Сегодня от всего архитектурного ансамбля монастыря остался только двухэтажный корпус, расположенный по адресу Малый Златоустинский переулок, дом 5, отмечает РИА Новости.