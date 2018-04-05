Foxconn выпустит смартфоны для майнеров

Завод Foxconn займется выпуском смартфонов и ПК для поклонников криптовалют. Устройства будут работать на блокчейне и их главной задачей станет обеспечение защиты кошельков пользователей. Об этом пишет TNW.

Предприятие будет выпускать смартфоны и ПК по заказу компании Sirin Labs. Выход устройств на рынок ожидается в октябре текущего года, передает korrespondent.net.

По информации издания, стоимость смартфона составит 999 долларов. Он позволит хранить и совершать покупку в виртуальных валютах, и в частности - в биткоинах. Гаджеты получат повышенную безопасность благодаря системе Sirin OS с открытым исходным кодом.

Производитель обещает активацию криптовалютных сервисов с помощью физического переключения. При этом доступ к устройству будет осуществляться с помощью сканирования сетчатки глаза, отпечатка пальца или же введения пароля.

По предварительной информации, смартфоны получат дисплеи 5,5 дюймов, 64 ГБ внутренней памяти, 6 ГБ ОЗУ и камеру на 12 Мп. Селфи камера будет иметь разрешение 13 Мп.