Мужчина разбился насмерть, спасаясь от пожара в отеле в Эрбиле

Два человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в гостинице в столице Иракского Курдистана. Среди жертв оказался и сын владельца отеля, отмечает Rudaw. Очевидцы сняли на видео неудачную попытку одного из сотрудников спастись от огня.

Причиной произошедшего утром 4 апреля пожара, по предварительной версии, стало короткое замыкание, в результате которого взорвался установленный на крыше здания газогенератор. Сын владельца гостиницы оказался в тот момент в непосредственной близости от агрегата и получил смертельные травмы.

Огонь быстро охватил всю крышу, так что попавшему в ловушку сотруднику комплекса не оставалось ничего другого, кроме как перемахнуть через небольшое ограждение и повиснуть на карнизе здания. Силы быстро оставили его — мужчина разжал руки и приземлился на припаркованную у входа гостиницу. Несмотря на своевременную помощь врачей, спасти его не удалось — вечером того же дня сотрудник отеля скончался, пишет vesti.ru

На тушение огня ушло несколько часов, а после осмотра помещений пожарные сделали неутешительный вывод — здание было оборудовано спасательными лестницами, но на крышу ни одна из них не вела, а газогенератор был установлен с нарушением всех норм безопасности.