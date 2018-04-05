В Грузии из-за обвала на шахте погибли шесть горняков

В Грузии в результате обвала на угольной шахте имени Миндели, расположенной в городе Ткибули в Имеретии, погибли шестеро горняков. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

По данным следователей, обрушение было вызвано воздушной массой, которая возникла в результате так называемого горного удара.

Как уточнили в пресс-службе МВД Грузии, погибшие - горняки в возрасте от 26 до 59 лет. Также в результате инцидента пострадали еще трое шахтеров, они госпитализированы.

В свою очередь Министерство здравоохранения страны сообщило, что двое из трех пострадавших были доставлены в клинику в Кутаиси, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Третий пострадавший с переломом верхних конечностей проходит лечение в клинике в Ткибули, говорится в сообщении.

По факту происшествия начато расследование по статье нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, передает korrespondent.net.