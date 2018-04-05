Отключения воды в городе Сынджера

На нескольких улицах в городе Сынджера муниципия Кишинев, в пятницу, 6 апреля, будет прекращена поставка питьевой воды в связи с выполнением работ по ликвидации аварии по ул. Ишновэц, 3/1.

Воды не будет с 09.00 до 13.00, передает IPN. Доставка питьевой воды будет прекращена на следующих улицах: Ишновэц; M. Когэлничану; Миорица; И. Няга; 31 Августа, 44 и 88; A. Матеевич,18-66; Траян; Пэринтеле Штефан Плэмэдялэ; Лучяфэрул; Дялул Леулуй; П. Мовилэ и Пэчий, в том числе на одноименных переулках.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения. После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.