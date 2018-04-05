Желающие баллотироваться на пост мэра Бельц могут подавать документы

С сегодняшнего дня начался прием документов для регистрации кандидатов на участие в выборах мэра Бельц. Регистрация продлится, как и в Кишиневе, до 19 апреля.

"С 5 апреля, с девяти утра до пяти вечера, будут приниматься документы от граждан, претендующих на должность мэра муниципия Бельцы", - сообщил замглавы избирательного совета Бельц Юлиан Пачурка.



До сих пор о намерении выдвинуть своих кандидатов на местные выборы 20 мая объявили два формирования - социалисты и Партия национального единства. Бельцы остались без мэра несколько месяцев назад.

Беглый преступник Ренато Усатый подал в отставку после громкого мусорного скандала. Тогда же из мэрии уволились еще несколько чиновников, занимавших руководящие должности.