В Киеве массовая драка переросла в поножовщину

В Киеве в районе Виноградарь накануне поздно вечером произошла массовая драка сообщает, Киев Оперативный.

Инцидент произошел около кафе Кавказ. Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт неизвестно, передает korrespondent.net.

По предварительной информации, в драке участвовали более десяти человек (семь человек с одной стороны и трое с другой). Закончилась драка ударом ножом, сообщает Киев оперативный в соцсети. Пострадавшему мужчине сразу стало плохо и его занесли в кафе.

Врачи скорой сообщили, что у мужчины проникающее ранение под ребром. Пострадавшего срочно госпитализировали. Остальные участники сбежали с места происшествия.

На место происшествия приехали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативной группы.