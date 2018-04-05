На Дальнем Востоке лесные пожары за сутки охватили более 20 тысяч гектаров

За последние сутки в регионах Дальневосточного федерального округа лесопожарные службы потушили 15 из 52 пожаров.

Пресс-служба департамента лесного хозяйства региона сообщила, что за сутки площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 20,2 тысячи гектаров. Практически вся она приходится на Амурскую область (18,9 тысячи гектаров).

Как уточняется, в Приморье полыхали 24 лесных пожара, в Амурской области – 23, в ЕАО – пять пожаров и в Хабаровском крае – один.

"Интерфакс" В тушении пожаров в лесах принимали участие 795 человек и 151 единица наземной техники. Было задействовано три воздушных судна, передает агентство

С начала пожароопасного периода в ДФО было зарегистрировано 150 лесных пожаров на площади 37,3 тысячи гектаров. За аналогичный период 2017 года в регионе произошло 119 пожаров на площади 54,7 тысячи гектаров.