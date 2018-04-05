В Германии прокуратура города Кассель начала проверку по поводу возможной причастности 96-летнего гражданина ФРГ к убийству евреев, цыган и советских военнопленных в Бабьем Яре в Киеве в 1941 году. Об этом сообщил представитель городской прокуратуры.
Отмечено, что подозреваемый проживает в округе Швальм-Эдер (между Франкфуртом-на-Майне и Ганновером) и мог проходить службу в дивизии Ваффен-СС, которая принимала участие в преступлении в Бабьем Яре.
Отмечается, что немецкая прокуратура заинтересовалась предполагаемым бывшим эсэсовцем после обращения израильского Центра Симона Визенталя, который установил его причастность к преступлениям.
Ранее сообщалось, что в Германии идентифицировали двух человек, которые, вероятно, причастны к преступлениям нацистов времен Третьего рейха, в частности, к расстрелам в Бабьем Яре в 1941 году, передает korrespondent.net.
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РАК
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ВЕСЫ
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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telegraph.md