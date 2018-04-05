The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери

Спецслужбы Великобритании считают, что им удалось установить место производства вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Такая информация появилась в издании The Times.

По утверждению газеты, представителям спецслужб якобы удалось установить местонахождение секретной лаборатории в России, где было произведено данное вещество. Как утверждают журналисты издания, сотрудники правительства и спецслужбы знали о вероятном источнике яда уже через несколько дней после инцидента в Солсбери.

Обширная информация о нервно-паралитическом веществе стала известна кабинету министров страны в момент проведения чрезвычайного правительственного комитета COBRA, состоявшегося 7 марта.

ТАСС Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Великобритания обвинила Россию в случившемся. Кремль неоднократно указывал на бездоказательность выдвинутых обвинений, напоминает

Ранее МИД Великобритании признал удаление из своего микроблога в социальной сети Twitter сообщения с утверждением о том, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было произведено в России.

3 апреля глава лаборатории в Porton Down Гэри Эйткенхед заявил, что невозможно доказать, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом российского производства.