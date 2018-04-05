Российский хакер пытался сбежать из зала суда в США

Перед началом судебного заседания по избрании меры пресечения российский хакер Евгений Никулин пытался сбежать. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает Bloomberg.

После экстрадиции из Чехии в США Никулину назначили медицинскую экспертизу. По словам прокурора, мужчина вел себя вызывающе, оказывал физическое сопротивление и даже попытался сбежать.

Поэтому на заседании федерального суда 4 апреля Никулин находился в наручниках. Следующее заседание было перенесено на конец апреля, передает korrespondent.net.