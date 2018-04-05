Apple работает над новыми технологиями для создания следующей версии iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В новом смартфоне могут быть реализованы изогнутый экран и бесконтактное управление.
Корпорация Apple разрабатывает систему бесконтактного взаимодействия с сенсорными дисплеями и вогнутый экран в попытке выделиться среди конкурентов на насыщенном рынке современных смартфонов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Компания планирует реализовать бесконтактное управление, при котором физического контакта с экраном происходить не будет: пользователю будет достаточно провести пальцем на некотором расстоянии от дисплея, чтобы добиться отклика. По оценке источника, технология будет готова в течение двух лет. Подобную функцию под названием Air Gestures еще с 2014 г. предлагает Samsung, однако у Apple она должна быть реализована без дополнительного сенсора на передней панели.
Кроме того, Apple разрабатывает вогнутый сверху и снизу к центру дисплей. Такая форма будет отличаться от последних изогнутых по бокам экранов смартфонов Samsung. На развитие этой технологии компании потребуется от двух до трех лет, также сообщает источник.
Вести подобные работы позволил переход Apple на OLED-технологию экрана в iPhone 8 и iPhone X. В отличие от жидкокристаллического экрана эта технология допускает изгиб дисплея. У всех смартфонов Apple до iPhone X были LCD-экраны с минимальной гибкостью и внутренней подсветкой. В отличие от них OLED-экраны могут немного сгибаться, потому что каждый их пиксель работает независимо, из-за чего телефон получается тоньше.
Технически экран iPhone X уже сгибаем — его края изогнуты, из-за чего возникает эффект тонких границ. По слухам, Samsung сейчас разрабатывает новый вид OLED-дисплея под названием AMOLED. У этого экрана будет более высокая частота обновления, и, возможно, Apple будет тоже развивать свои технологии в этом направлении.
Как сообщает vesti.ru, в дополнение к этому Apple работает над новой технологией для экранов под названием MicroLED, однако ее появление ожидается только через пять лет. Небольшая порция экранов уже произведена и тестируется, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Создание экранов MicroLED осложнено тем, что в зависимости от размера экрана они могут содержать миллионы отдельных пикселей. Каждый из них имеет три субпикселя: красный, зеленый и синий светодиоды, которые должны быть индивидуально откалиброваны.
Год назад Apple была близка к закрытию этого проекта. Но в настоящий момент инженеры добились значительного прогресса: технология сейчас находится на продвинутой стадии. Правда, потребителям, вероятнее всего, придется подождать несколько лет, прежде чем увидеть результаты.
В настоящее время в "яблочных" устройствах используются дисплеи от других производителей. Поставщик экранов для Apple Watch - LG Display. В iPhone X, первом смартфоне Apple с OLED-дисплеем, применяется технология Samsung. Таким образом, для компании это важный шаг вперед к максимальной независимости.
По информации Bloomberg, в настоящий момент над MicroLED-технологиями в Apple трудятся около трех сотен инженеров. Частично проект задействует технологии и интеллектуальную собственность, доставшиеся Apple при поглощении разработчика MicroLED-технологии LuxVue в 2014 г.
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telegraph.md