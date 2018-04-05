Республика Молдова выполнила 10 технических условий, выдвинутых Европейским союзом для предоставления первого транша макрофинансовой помощи.
Такое заявление сделал европарламентарий Анди Кристя, который находится в Молдове в качестве сопредседателя Комитета по Ассоциации Молдова-ЕС.
Кристя также утверждает, что первый транш макрофинансовой помощи может поступить в Молдову до местных выборов, то есть до 20 мая.
«Я подтверждаю, что 10 технических условий были выполнены Республикой Молдова для выделения первого транша. То, что существует этот элемент с условиями является положительным фактором, поскольку оказывает положительное политическое давление на власти Республики Молдова с целью внедрения реформ, включенных в Соглашение об ассоциации. Я думаю, что это вопрос времени. Если бы решение было на уровне Европарламента, и это зависело бы от меня, деньги, безусловно, поступили бы намного раньше. Я думаю, что это также политический сигнал, который Европейский Союз обязан послать в поддержку нынешнему проевропейскому пути, и я хочу отметить, что правительство Филипа является серьезным партнером по диалогу, не только серьезным, но и эффективным. В завершении хочу высказать уверенность в том, что первый транш поступит как можно скорее, до выборов мэра Кишинева», - сказал Анди Кристя на пресс-конференции в парламенте, которую провел совместно с сопредседателем парламентского комитета по ассоциации, депутатом Евгением Карповым.
В свою очередь представитель молдавской стороны Евгений Карпов заявил, что существует много вопросов, связанных с положениями Соглашения об ассоциации, на которых ЕС обратил внимание и над которыми необходимо работать. Он сказал, что будет подписана декларация, содержащая все рекомендации Европейского союза для того, чтобы как можно скорее ликвидировать задолженности нашей страны.
Карпов поблагодарил Анди Кристю за искренний диалог и подтвердил, что молдавские власти должны приложить максимум усилий для достижения положительных результатов.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md