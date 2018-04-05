В групповых чатах WhatsApp нашли уязвимость

Безопасность публичных чатов в WhatsApp стала объектом нового исследования. По утверждению его авторов, любой человек может получить доступ к чатам через поиск и получить важную информацию. Об этом пишет Venture Beat.

Авторами работы выступили Киран Гарибэлла из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии и Гарет Тайсон из Колледжа Квин Мэри в Лондоне и провели исследование.

Они отметили, что в групповых чатах WhatsApp существует ограничение на количество человек - до 256. Однако новых участников все же можно добавлять при помощи специальной ссылки-приглашения.

Данная ссылка может быть получена через поиск Google. В качестве примера они подключились к двум тысячам чатов с разной тематикой.

Также специалисты отметили, что с помощью таких подключений можно добыть разную информацию, начиная от ссылок, фото и видео, и заканчивая телефонными номерами.

В итоге полученные данные можно использовать для спама и таргетированной рекламы, передает korrespondent.net.