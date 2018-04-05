Найдены следы крупнейшего животного в истории Земли

Следы одного из крупнейших в мире динозавров нашли в Шотландии.

В лагуне на острове Скай ученые обнаружили отпечатки крупнейшего животного, которое когда-либо ходило по Земле. Они принадлежат зауроподам - ящерам, которые весили 10 тонн и были высотой 15 метров, пишет УНИАН.

Динозавры оставили следы длиной в 70 сантиметров 170 миллионов лет назад. Ученые уверены, что такая находка углубит их знания относительно места проживания динозавров, а также подтвердит догадку - ящеры любили не только сушу, но жили и возле водоемов.



