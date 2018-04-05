В ночь на Пасху продлят работу общественного транспорта в Кишиневе

Примэрия Кишинёва объявила о том, что в праздники будет создан особый режим в связи с предполагаемым большим потоком пассажиров.

Так, в субботу, 7 апреля, троллейбусы и автобусы будут ездить до 24:00, а маршрутки, возможно, будут ездить и после полуночи, в зависимости от количества пассажиров.

Кроме этого, 8 и 9 апреля число некоторых автобусов будет установлено по степени необходимости. Речь идёт о маршрутных автобусах №10 (ул. Василе Александри – коммуна Гратиешты), №26 (ул. Алба-Юлия – ул. Дойна) и №28 (ул. В. Александри – село Хулбоака), пишет aif.md



