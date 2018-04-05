Завершено расследование схемы, нанесшей бюджету ущерб на миллионы леев

Почти девять миллионов леев вернула в казну IT-компания, директор которой обвиняется в неуплате налогов в особо крупных размерах. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям завершила расследование преступной схемы и передала дело в суд.

По данным ПБОПОД, в период с 2013 по 2017 год глава фирмы, предоставляющей услуги аутсорсинга и ИТ-консалтинга, в сговоре с представителями других компаний, отмыл почти семь миллионов леев.



Обвиняемый заключал фиктивные контракты с предприятиями на покупку различной техники и обналичивал средства, при этом другие участники схемы получали примерно 10% в качестве вознаграждения.



40-летнему директору компании грозит до шести лет тюрьмы или свыше 260 тысяч леев штрафа. Компания может заплатить еще около 350 тысяч леев штрафа с возможной приостановкой деятельности или полной ликвидацией.

