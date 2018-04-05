В Гагаузии мотоциклист врезался в трактор: один человек погиб

Авария с участием мотоцикла и трактора произошла вчера в Гагаузии, на трассе города Чадыр-Лунга.

Мотоцикл, управляемый 37-летним мужчиной, врезался в трактор, который стоял на обочине дороги. В результате столкновения водитель мотоцикла получил большое количество травм и был доставлен в больницу. Врачам не удалось спасти жертву ДТП, пишет aif.md

На месте ЧП работает группа сотрудников полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.





