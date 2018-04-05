В Бахрейне объявили об открытии крупнейшего месторождения сланцевой нефти с 1932 года

Островное государство Бахрейн объявило об обнаружении крупнейшего месторождения сланцевой нефти размером в 80 миллиардов баррелей.

По данным ОПЕК, все российские доказанные месторождения также содержат 80 миллиардов баррелей нефти. Однако пока неизвестно, сколько нефти сможет извлечь из месторождения Бахрейн, так как сланцевая нефть считается трудноизвлекаемой.

По данным Минприроды, в России содержится 107 миллиардов баррелей нефти, включая трудноосваиваемую.

Кроме нефти месторождение в Бахрейне содержит от 280 млрд до 560 млрд кубических метров природного газа. Осваивать месторождения начнут в ближайшие 5 лет.

Население Бахрейна составляет 1,3 миллиона человек, а площадь всего государства — 766 квадратных километров, отмечает tjournal.ru.