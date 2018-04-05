В Турции задержали подозреваемого в причастности к убийству посла РФ в Анкаре

Турецкие власти задержали бывшего сотрудника Управления информационных технологий и связи по подозрению в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова в декабре 2016 года, передает в четверг агентство Anadolu.

Отмечается, что по версии следствия, задержанный являлся "куратором" убийцы Карлова со стороны организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которую турецкие власти возлагают ответственность за это преступление. Сам Гюлен обвинения отвергает.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.