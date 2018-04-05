Чтобы Пасха прошла без инцидентов: МВД объявило о мерах безопасности на праздники

Более 6000 сотрудников Министерства внутренних дел будут обеспечивать правопорядок во время пасхальных праздников. Об этом в ходе пресс-конференции объявил глава ведомства Александр Жиздан.

По словам министра, по мере необходимости, численность сотрудников может быть пополнена. «В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане могут обращаться в службу «112», - заявил Жиздан.

Глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь уточнил, что около 2400 полицейских будут обеспечивать общественный правопорядок вблизи 1300 церквей и столько же сотрудников МВД будут дежурить около 1300 кладбищ по стране, передает Молдпрес.

«Карабинеры обеспечат общественный правопорядок во всех секторах столицы и других городах страны, особенно вблизи храмов и кладбищ. Также, будут созданы резервные группы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Призываем граждан быть осторожными в обращении с огнем и не злоупотреблять алкогольными напитками», - отметил первый заместитель командующего войск карабинеров Михаил Чубачук.

Глава Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Михаил Харабаджиу подчеркнул, что более 600 пожарных и 200 спецавтомобилей готовы отреагировать в случае чрезвычайных ситуаций.

«Рекомендуем гражданам внимательно обращаться с огнем и не блокировать пути доступа к церквям. Также напоминаем, что сжигание покрышек запрещено»,- отметил он.

«В четверг и пятницу поток граждан на пунктах пересечения границы будет более насыщенным, а сотрудники Пограничной полиции предпримут все необходимое для оптимизации трансграничного движения. Призываем граждан удостовериться в том, что их документы в порядке, и сообщать пограничникам о том, что с ними следуют и дети», - отметил глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.