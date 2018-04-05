Выявлена скрытая угроза ночных перелетов

Выработка гормонов стресса ночью пускает под откос ваш жировой баланс, подтвердило исследование Стэнфорда. Именно выбор времени, когда вы испытываете напряжение, очень важен.

Сбой циркадных ритмов является пусковым механизмом для появления лишнего веса. Скачки же кортизола в течение дня, например чашка кофе или тренировка, не приведут к образованию живота.

Когда люди испытывают хронический стресс, принимают лекарства с гормонами по ночам, работают в ночную смену или совершают длительные перелеты, то кортизол вырабатывается в неположенное время. Это вызывает образование новых жировых клеток, особенно в районе живота, передает Моя планета.

Ученые провели эксперимент над клетками, выращенными в чашках Петри: часть из них подвергали воздействию гормона стресса в течение 48 часов, а другие — периодами по 12 часов. Первая группа почти вся переродилась в жировые, а вторая — нет.