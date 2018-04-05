Почти как фараон: тело миллионера облили шампанским и кремировали с украшениями на 100 тысяч долларов

Перед тем как кремировать молодого жителя острова Тринидад, родственники сначала облили его тело, которое лежало в золотом гробу, дорогим шампанским Moët & Chandon. Кроме того, на покойника были надеты ювелирные изделия стоимостью $100 тыс., сообщает Daily Mail.

33-летний Шерон Сухедо был застрелен в собственной машине около дома родителей супруги. Похороны крупного владельца недвижимости и дилера поддержанных автомобилей решили устроить с таким же размахом, с каким жил погибший миллионер. В частности, в гробу, который обошёлся в $50 тыс., лежала любимая обувь Шерона — Timberland. До крематория тело было доставлено на Bentley стоимостью $150 тыс, пишет life.ru Полиция заявила, что члены местной банды планировали убийство миллионера ещё несколько лет назад, несмотря на то что он находился под защитой их конкурентов.

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