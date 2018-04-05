БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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