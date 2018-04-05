Суперзвезда Болливуда признан виновным в убийстве антилоп на съемках фильма, проходивших 20 лет назад

Суд Джодхпура в индийском штате Раджастхан вынес обвинительный вердикт известному актеру Салману Хану, который оказался причастен к гибели редких животных. 20 лет назад кумир кинозрителей убил двух винторогих антилоп, передает BBC.

Вместе с 52-летним Салманом Ханом на скамье подсудимых оказались его партнеры по съемкам фильма "Нас не разлучить", вышедшего на экраны в 1999 году: актер Саиф Али Хан и три актрисы - Табу, Нилам и Сонали Бендре. Все они были оправданы в связи с недостатком улик.

Судья Дев Кумар Катри, оглашая вердикт, назвал Салмана Хана "обычным преступником".

По версии следователей, две гарны (винторогих антилопы) погибли от огнестрельных ранений во время съемок фильма "Нас не разлучить" в 1998 году. Огонь по животным вели звезды Болливуда, пишет The Economic Times.

За поступок двадцатилетней давности актеру Салману Хану инкриминировали нарушение ст. 51 закона о защите дикой природы. Ему грозит шестилетний срок тюремного заключения. Защита Хана просит ограничиться условным сроком лишения свободы.

Также в отношении фигурантов расследования было возбуждено уголовное дело по ст. 149 ("Преступный сговор") УК Индии.

На привлечении актеров-браконьеров к ответственности настаивали представители племени бишнои, которые пытаются сохранить естественную среду обитания.

Отметим, что актер Салман Хан уже неоднократно попадал на скамью подсудимых. Это уже четвертый судебный процесс по делу о браконьерстве на съемках кинодрамы "Нас не разлучить". Причем в трех предыдущих случаях актер Болливуда был оправдан, передает newsru.com.