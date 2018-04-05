Влад Плахотнюк представил евродепутату Норике Николай стратегию властей на 2018 год

Лидер Демократической партии Молдовы и координатор правящей коалиции Влад Плахотнюк провел вчера встречу с евродепутатом и членом делегации Парламентского комитета по ассоциации ЕС-Молдова Норикой Николай.

Политик представил европарламентарию планы Коалиции на текущий год и подчеркнуд, что будет сделано все возможное для укрепления отношений с ЕС и сохранения проевропейского курса нашей страной.

«Наша стратегия проста: новая проевропейская коалиция в 2018 году, безопасность и развитие страны, укрепление партнерских отношений с Европейским союзом. Я по-прежнему прошу Вашей поддержки в ЕС, особенно для того, чтобы поговорить на холодную голову и с оппозицией. Новая проевропейская коалиция обеспечит непрерывность реформ и предотвратит отклонение от европейского курса. Мы не можем себе позволить отступить - развитие страны должно быть выше личной гордыни», - заявил председатель ДПМ.

В свою очередь, Норика Николай отметила, что Брюссель следит за реформами, которые внедряют молдавские власти в последнее время, и чувствует, что Молдова все больше сближается с ЕС.

“Норика Николай отметила тот факт, что Брюссель уже ощущает, что Молдова находится в полном процессе реформирования, который вносит решающий вклад в европейский путь этой страны. В то же время Николай подчеркнула, что осенние выборы станут первым важным моментом с точки зрения прозрачности и демократических выборов без пропагандистских влияний России”,- говорится в пресс-релизе Демократической партии.