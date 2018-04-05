Грузинским чиновникам запретили ездить на черных машинах

Отныне в Грузии все автомобили, предназначенные для государственных служащих, могут быть любого цвета, кроме черного.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства "Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены" от февраля 2014 года, сообщает Грузия Online.

В обновленной версии документа записано, что "закупаемые автомобили всех классов могут быть любого цвета, кроме черного". Ранее, в феврале премьер-министр страны Георгий Квирикашвили призвал членов правительства "оставить в прошлом эпоху черных джипов и пересесть на машины других цветов", отмечает издание.

Правительство также поручило передавать в распоряжение Службы доходов министерства финансов те автомобили из государственного автопарка, которые не подлежат ремонту, или их ремонт считается нерентабельным, передает newsru.com.