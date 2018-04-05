Пассажиры самолёта устроили скандал из-за "нахалки", которая легла на 3 сиденья

В Сети появился вирусный видеоролик, на котором недовольные пассажиры самолёта заставили уставшую женщину встать с трёх сидений и прогнали её на своё место.

Героиней вирусного видеоролика, опубликованного в "Фейсбуке", стала пассажирка самолёта авиакомпании AirAsia, который следовал в Куала-Лумпур из Гонконга. Она увидела в салоне три свободных места и решила прилечь на них отдохнуть.

Казалось бы, ну что в этом такого? Только вот большинству пассажиров авиалайнера не понравилось, что женщина разлеглась на сиденьях, и они со скандалом заставили её вернуться на своё место.

"Она пришла из эконома и заняла свободные места. Мы заплатили за билеты больше денег. Почему она посмела туда лечь? Её просили уйти оттуда перед взлётом. Но, стоило самолёту набрать высоту, она снова припёрлась", рассказал пассажир авиарейса Гонконг — Куала-Лумпур.

Пассажиры были настолько рассержены, что стюардессе пришлось их успокаивать и требовать держать себя в руках. Причиной столь бурного возмущения стало то, что билет в премиум-эконом стоит $40, а многие покупают дешёвые места, но после взлёта приходят в более комфортабельный класс.

Видео выложил в "Фейсбуке" один из очевидцев случившегося. За неделю ролик набрал больше миллиона просмотров.