Врачи: хорошее настроение спасает от болезней сердца

Не секрет, что психосоматический эффект обладает большой силой, и в целом состояние психики зачастую отражается на состоянии физики. Недавно американские ученые выявили зависимость между психологическим статусом человека и состоянием его сердца.

Был проведен эксперимент, к которому привлекли около 5000 добровольцев. Производилась психологическая оценка участников исследования, а затем анализ их сердец. Оказалось, люди, часто пребывающие в хорошем настроении, имеют более здоровую сердечную мышцу. Данная взаимосвязь оставалась актуальной, даже когда ученые учитывали прочие факторы, влияющие на состояние сердца, передает meddaily.ru.



Среди них были Индекс массы тела, уровень физической активности, показатели сахара в крови и кровяного давления. Несмотря на все сторонние факторы, оптимисты в любом случае имели более здоровое сердце.

По словам ученых, если человек длительное время находится под действием негативных эмоций, у него могут развиться реальные недуги.