Не секрет, что психосоматический эффект обладает большой силой, и в целом состояние психики зачастую отражается на состоянии физики. Недавно американские ученые выявили зависимость между психологическим статусом человека и состоянием его сердца.
Был проведен эксперимент, к которому привлекли около 5000 добровольцев. Производилась психологическая оценка участников исследования, а затем анализ их сердец. Оказалось, люди, часто пребывающие в хорошем настроении, имеют более здоровую сердечную мышцу. Данная взаимосвязь оставалась актуальной, даже когда ученые учитывали прочие факторы, влияющие на состояние сердца, передает meddaily.ru.
Среди них были Индекс массы тела, уровень физической активности, показатели сахара в крови и кровяного давления. Несмотря на все сторонние факторы, оптимисты в любом случае имели более здоровое сердце.
По словам ученых, если человек длительное время находится под действием негативных эмоций, у него могут развиться реальные недуги.
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md