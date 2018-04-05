Структура Наццентра по борьбе с коррупцией изменится

Постановление об изменении структуры и предельной штатной численности Национального центра по борьбе с коррупцией будет опубликовано в завтрашнем номере Monitorului Oficial al Republicii Moldova.

Изменения были произведены в связи с принятием Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В результате изменения законодательства, Служба по борьбе с отмыванием денег, которая ранее подчинялась НЦБК стала независимым учреждением.

В то же время была увеличена численность персонала Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, которое получило расширенные полномочия в гражданских делах по возврату активов, добытых преступным путем.

Таким образом, НЦБК возглавит директор и два заместителя директора. Учреждение будет состоять из 18 подразделений с 342 штатными единицами, по сравнению с 350, которые есть в настоящее время, передает Молдпрес.