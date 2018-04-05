NASA показало, как бушевало Солнце в конце марта

Обсерватория солнечной динамики NASA при помощи специального устройства Helioviewer записала всплески силовых линий магнитного поля Солнца.

Видео было сделано 27 и 28 марта этого года, до этого некоторое время звезда не проявляла сильной активности.

Вызовут ли подобные всплески магнитные бури, выяснят в скором времени, пишет life.ru.