В Китае жениха избили и засыпали раны солью. ВИДЕО(18+)

Жених, названный только по фамилии Цзян, добровольно попал в засаду своих друзей и членов семьи перед самым торжеством. В китайском городе Шаоян этот предсвадебный ритуал считается традиционным, однако пользователей Сети он ужаснул своей жестокостью.

На кадрах видно, как спина мужчины покрыта открытыми ранами, которые затем заботливые родственники засыпают солью, сообщает The Sun.

Жених и невеста отказались комментировать произошедшее, но местная полиция подтвердила, что у пострадавшего нет каких-либо претензий и он добровольно принял участие в этом обычае. Цзян всё же обратился в больницу, но уже на следующий день веселился на свадьбе, как ни в чём не бывало.

"Это местный обычай, который должен напомнить жениху, что брак — это непростая вещь и это очень сложно, что он должен беречь семейную жизнь", рассказал местный житель.