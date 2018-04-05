Освоили профессию прямо на рабочем месте: 60 молодых людей стали участниками пилотного проекта Минтруда

Больше 60 молодых людей устроились на работу в рамках пилотного проекта министерства труда и социальной защиты. Профессию они освоили прямо на рабочем месте. И все время обучения получали стипендию.

"Человек, обученный на рабочем месте, все быстрее усваивает, быстрее добивается высокой производительности и очень скоро работает наравне с более опытными коллегами", - рассказала Publika TV директор швейно-галантерейной фабрики Александра Кан.



Для начала проект профессиональной подготовки запустили в Кишиневе и шести районных центрах. Обошлось это в 40 тысяч долларов, которые предоставила Международная организация труда.



"Проанализировав спрос на рынке труда, мы выбрали две профессии. Именно в этих областях последние пять лет отмечался рост занятости", - заявила директор НАЗН Раиса Догару.



"Трудоустроен в итоге был 61 человек. Мы наладили сотрудничество между профессиональными школами и работодателями. Это партнерство необходимо для подготовки специалистов в соответствии с требованиями рынка труда", - сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.



Пилотный проект признали успешным, и теперь программу внедрят по всей стране. Новый закон о занятости уже утвердило правительство. Он предусматривает субсидирование профессиональной подготовки.



