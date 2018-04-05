Больше 60 молодых людей устроились на работу в рамках пилотного проекта министерства труда и социальной защиты. Профессию они освоили прямо на рабочем месте. И все время обучения получали стипендию.
"Человек, обученный на рабочем месте, все быстрее усваивает, быстрее добивается высокой производительности и очень скоро работает наравне с более опытными коллегами", - рассказала Publika TV директор швейно-галантерейной фабрики Александра Кан.
Для начала проект профессиональной подготовки запустили в Кишиневе и шести районных центрах. Обошлось это в 40 тысяч долларов, которые предоставила Международная организация труда.
"Проанализировав спрос на рынке труда, мы выбрали две профессии. Именно в этих областях последние пять лет отмечался рост занятости", - заявила директор НАЗН Раиса Догару.
"Трудоустроен в итоге был 61 человек. Мы наладили сотрудничество между профессиональными школами и работодателями. Это партнерство необходимо для подготовки специалистов в соответствии с требованиями рынка труда", - сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.
Пилотный проект признали успешным, и теперь программу внедрят по всей стране. Новый закон о занятости уже утвердило правительство. Он предусматривает субсидирование профессиональной подготовки.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md