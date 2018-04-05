Пьяный британский актер случайно убил пожилую женщину

Британский актер Харри Смис должен предстать перед судом за убийство 80-летней женщины. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 29-летний артист находился в нетрезвом состоянии, когда толкнул женщину по имени Урания Ламбер на одной из лондонских улиц. Она упала и ударилась головой о металлическую конструкцию.

Из-за инцидента женщину доставили в больницу, однако в скором времени выписали. Спустя два дня она была повторно госпитализирована из-за обнаруженного кровоизлияния в мозг. В итоге старушка скончалась на следующий день.

Также известно, что Ламбру проходила мимо Смиса, когда тот дебоширил и пинал полицейскую машину. По словам дочери погибшей, она оказалась "не в том месте, и не в то время", передает korrespondent.net.