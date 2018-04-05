У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 11.12 по времени UTC (14.12 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километрах к юго-западу от города Икике. Очаг землетрясения залегал на глубине 34,9 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, передает РИА Новости.