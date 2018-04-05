Житель Дальнего Востока расчленил 17-летнюю девушку, заподозрив в краже денег

Житель Еврейской автономной области расчленил 17-летнею девушку,заподозрив ее в краже 2,5 тысяч рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следователи полагают, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры ударил девушку по голове кулаком, а затем воткнул нож в поясницу.

Затем он расчленил ее тело и вывез в лесополосу, разложив по пакетам.

Как пишет ren.tv, в ходе предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.