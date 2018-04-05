На Ботанике перевернулось такси

Вчера вечером в столице на перекрестке проспектов Дачия и Траян столкнулись два автомобиля. Удар был настолько сильным, что такси перевернулось. К счастью, таксист и его пассажир отделались лишь испугом.

Оба водителя заявили, что ехали по правилам и не поняли, как произошла авария. По данным полиции, ни один из них не был пьян.

Ведётся следствие. Виновнику ДТП грозит штраф в полторы тысячи леев и шесть штрафных пунктов.