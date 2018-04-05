Вчера вечером в столице на перекрестке проспектов Дачия и Траян столкнулись два автомобиля. Удар был настолько сильным, что такси перевернулось. К счастью, таксист и его пассажир отделались лишь испугом.
Оба водителя заявили, что ехали по правилам и не поняли, как произошла авария. По данным полиции, ни один из них не был пьян.
Ведётся следствие. Виновнику ДТП грозит штраф в полторы тысячи леев и шесть штрафных пунктов.
Комментарии
- Экстрасенс из Шотландии пожаловалась в полицию на гадалку-самозванку
- Автомобиль кандидата в мэры Кишинева Андрея Нэстасе попал в ДТП в Бельцах
- Житель Дальнего Востока расчленил 17-летнюю девушку, заподозрив в краже денег
- Массовая драка на стройке в Краснодаре: в ход пошла арматура и строительные каски. ВИДЕО
- Гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом, задержали на границе Румынии
- В Гагаузии мотоциклист врезался в трактор: один человек погиб
- Завершено расследование схемы, нанесшей бюджету ущерб на миллионы леев
- В центре Млечного Пути найдены десятки неизвестных черных дыр
- Трамп передумал немедленно выводить войска из Сирии
- На Приднепровской ТЭС в Украине произошел пожар
- Экстрасенс из Шотландии пожаловалась в полицию на гадалку-самозванку
- Автомобиль кандидата в мэры Кишинева Андрея Нэстасе попал в ДТП в Бельцах
- Объявлен желтый код в связи с резким увеличением уровня воды в реке Прут
- На Ботанике перевернулось такси
- Житель Дальнего Востока расчленил 17-летнюю девушку, заподозрив в краже денег
- Разврат в одном из клубов Кишинева! Две девушки устроили неприличную видеосъемку в туалете
- В Одесской области всплыла мина весом в полтонны
- Учёные: Шоколад способен продлевать жизнь
- Японский ресторан подает микросуши на одном рисовом зернышке
- В Малайзии обезьян учат собирать урожай
- На Украине ночью затопило 45-тысячный город: полиция на лодках спасает людей
- Одиннадцатилетний мальчик узнал, что потерял семью при пожаре в Кемерово
- Опубликовано видео эвакуации посетителей из кинозалов "Зимней вишни"
- В Иркутске умерла четырехмесячная девочка, мать которой не верит в ВИЧ
- Желтый код метеоопасности в Молдове
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md