В России выпустили люксовый iPhone X в честь Пасхи

Итальянский бренд Caviar в честь приближающегося праздника Пасхи выпустил в России "пасхальные" iPhone X. Отделка гаджетов, по словам представителей компании, выполнена в стиле яиц Фаберже. Об этом отмечается на сайте компании.

По словам представителей бренда, первое яйцо, которое было создано Карлом Фаберже, являлось пасхальным сюрпризом. Создавалось оно по заказу императора Александра III для его жены Марии Федоровны, пишет korrespondent.net

"Пасхальный" iPhone X получил несколько вариантов отделки - для православных христиан (с ликом Иисуса Христа с иконы "Спас нерукотворный"), для католиков (с ликом Папы Римского Франциска), а также с государственным Гербом России.