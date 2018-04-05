Названы кассовые сборы всех фильмов 2017 года

Согласно новому отчету Ассоциации киноискусства Америки люди потратили в кинотеатрах в 2017 году 40,6 миллиарда долларов. Данный показатель является рекордным для киноиндустрии. Об этом пишет The Variety.

По данным отчета, во многом таких показателей удалось достичь благодаря китайскому рынку. В то же время в США было зафиксировано падение на 2 процента. Однако компенсировало этот показатель увеличение цен на билеты.

При этом даже большую сумму принесли создателям кино домашний прокат и доходы видеосервисов. На эти развлечения люди в общем потратили 47,8 миллиарда долларов. При этом количество подписчиков различных сервисов увеличилось до 446,8 миллионов, пишет korrespondent.net

В целом же суммарное количество потраченных потребителями денег на киноиндустрию составило 88,4 миллиарда.